Коронавирус в Рязани: автокросс «День Победы» перенесен на неопределенный срок

16 Апр 2020 2020-04-16T15:39:15+03:00

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Стало известно, что эпидемия COVID-19, охватившая мировое сообщество внесла коррективы и в празднование Дня Победы. В частности, Российская автомобильная федерация на своем официальном сайте опубликовала информацию о том, что автокросс «День Победы» переносится на неопределенный срок.

Напомним, что соревнования по автомобильному кроссу под Рязанью проводятся с 1964 года (являются старейшей гонкой в России). С тех пор каждый май – за исключением 1971 и 1980 годов – гонщики со всей страны собирались на холмах Рязанского района, чтобы определить лучших из лучших.

- Перенос автокросса в данном случае вынужденная, но, необходимая мера. Пока о конкретных сроках речь не идет, но, мы занимаемся подготовкой трассы, - прокомментировал «Комсомольской правде» президент региональной федерации автомотоспорта Игорь Мурог.

Отметим также, что в российском автоспортивном календаре перенесены все соревнования вплоть до середины мая. Ранее на такие же меры вынуждены были пойти организаторы мировых чемпионатов, в том числе Формулы-1.

Календарь Российской автомобильной федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU