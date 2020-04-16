Губернатор Любимов пообщается с рязанцами в прямом эфире во «ВКонтакте»
17 апреля в 11:00 губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямую трансляцию в социальной сети «ВКонтакте». Начнется прямой эфир в официальной группе региона «Рязанская область».
Задать вопросы главе региона рязанцы смогут во время прямого эфира или заранее – в комментариях в официальной группе.
По словам Любимова, такой формат общения с гражданами является «эффективным инструментом в укреплении диалога между властью и обществом». Напомним, впервые губернатор провел онлайн-трансляцию в апреле 2019 года в соцсети «Одноклассники».
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ИСТОЧНИК KP.RU