2020-04-16T13:14:25+03:00
Общество

Губернатор Любимов пообщается с рязанцами в прямом эфире во «ВКонтакте»

Задать вопросы главе региона можно уже сейчас, а ответит он на них или нет, узнаем уже в ближайшую пятницу
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Губернатор Любимов пообщается с рязанцами в прямом эфире во «ВКонтакте». Фото: правительство Рязанской области.Губернатор Любимов пообщается с рязанцами в прямом эфире во «ВКонтакте». Фото: правительство Рязанской области.
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17 апреля в 11:00 губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямую трансляцию в социальной сети «ВКонтакте». Начнется прямой эфир в официальной группе региона «Рязанская область».

Задать вопросы главе региона рязанцы смогут во время прямого эфира или заранее – в комментариях в официальной группе.

По словам Любимова, такой формат общения с гражданами является «эффективным инструментом в укреплении диалога между властью и обществом». Напомним, впервые губернатор провел онлайн-трансляцию в апреле 2019 года в соцсети «Одноклассники».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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