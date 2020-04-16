2020-04-16T12:57:37+03:00
Происшествия

Мосгорсуд оставил Сергея Карабасова под стражей и без свиданий

Адвокат бывшего и.о. главы администрации Рязани считает, что ограничения из-за коронавируса нарушают их права
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Мосгорсуд оставил Сергея Карабасова под стражей и без свиданий.Мосгорсуд оставил Сергея Карабасова под стражей и без свиданий.
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Решение об аресте бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова до 3 мая оставлено в силе. Таков итог заседания в Мосгорсуде 15 апреля. Сторона пыталась добиться смягчения меры пресечения, как и двум другим фигурантам дела об «исчезнувшей детской площадке», но ее доводам не вняли.

Предыдущая попытка обжаловать решение Басманного суда была более удачной – материалы направили на пересмотр в ином составе. По словам адвоката экс-градоначальника Эдуарда Видакаса, «новое» постановление оказалось точно таким же: в нем используются те же основания, а ранее отмеченные вышестоящей инстанцией недостатки не учтены. Тем не менее, на сей раз апелляция не сработала.

Расследование по уголовному делу близко к завершению, но нынешние ограничительные меры из-за коронавируса способны повлиять на процесс, считает Видакас. В СИЗО, как и в других учреждениях ФСИН, введены ограничения на свидания, что тоже накладывает отпечаток:

- Прийти можно только в случае неотложных следственных действий и вместе со следователем. Это, по сути, нарушает наше право на конфиденциальную беседу, - отметил адвокат.

Напомним, Сергей Карабасов обвиняется в мошенничестве при строительстве детского городка, когда игровое оборудование не появилось в Лесопарке (тем не менее, работы были оплачены), но «всплыло» в других местах. Вместе с ним по делу проходят директор компании-подрядчика Михаил Пузанов и бывший заместитель Игорь Ковалев. Первого не так давно отпустили под залог, второй все время находится под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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