Собираемость оплаты за отопление и горячую воду в Рязани резко сократилась

16 Апр 2020 2020-04-16T12:47:04+03:00

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На заседании Рязанской городской Думы депутаты согласовали сделки МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» – основного поставщика тепловой энергии в г. Рязани.

Предприятие обеспечивает теплом и горячей водой более 380 тысяч жителей, а также свыше 2500 промышленных потребителей. Для пополнения оборотных средств предприятие планирует взять два кредита в «Сбербанке»: на 100 млн рублей под 9,5% годовых, сроком на год и на 400 млн рублей под процентную ставку не более 9,6% годовых, сроком три года под залог муниципального имущества.

Потребность в привлечении заемных ресурсов обусловлена дефицитом собственных средств. В связи с пандемией коронавируса резко сократилась собираемость оплаты за отопление и горячую воду с физических и юридических лиц. Сумма долга уже превышает 350 млн рублей.

Заемные средства необходимы для проведения ремонтной кампании и подготовки к отопительному периоду 2020-2021 гг. На ремонтные работы РМПТС планирует направить 200 млн рублей - собственных средств, 200 млн рублей – средств, поступивших из областного бюджета, и 10 млн рублей – из городского бюджета. Кроме того, часть суммы кредитов предприятие направит на погашение задолженности поставщикам топливно-энергетических ресурсов. Предпринятые меры позволят провести летнюю ремонтную кампанию и подготовить коммуникации к отопительному сезону.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU