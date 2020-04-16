2020-04-16T12:04:01+03:00
Общество

Резервный фонд администрации Рязани будет увеличен на 5 млн рублей

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в бюджет Рязани 2020 года городская Дума внесла изменения
Дмитрий КОРНЕВ
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Заседание городской Думы 16 апреляЗаседание городской Думы 16 апреля
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Внесение изменений и дополнений в бюджет Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов депутаты гордумы рассмотрели на внеочередном заседании профильного комитета и утвердили на внеочередном заседании Рязанской городской Думы 16 апреля.

За счет остатков средств на счете бюджета города по состоянию на 1 января 2020 года и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 млн рублей будет дополнительно направлено на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Это связано с необходимостью соблюдения условий софинансирования с областным бюджетом. Из региональной казны на эти цели Рязани будет выделено 200 млн рублей.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией за счет перераспределения средств на 5 млн рублей увеличивается резервный фонд администрации города Рязани. Сумма резервного фонда составит 13 млн рублей, что позволит принимать оперативные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

С учетом внесенных изменений прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Рязани на 2020 год составит 9 млрд 767 млн рублей, общий объем расходов – 10 млрд 205 млн рублей, дефицит – 438 млн рублей или 9,2% от собственных доходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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