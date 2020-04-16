«Единая Россия» направит президенту предложения по поддержке предпринимателей и работников предприятий бизнеса

16 Апр 2020 2020-04-16T11:53:24+03:00

Для этого в партии обобщат итоги онлайн-совещания Дмитрия Медведева с предпринимателями

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Отсрочка уплаты налогов, защита доходов работников, снижение регуляторных нагрузок — эти и другие меры поддержки бизнеса в условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, обсуждались в ходе онлайн-совещания, которое на базе ситуационного центра «Единой России» с представителями предпринимательского сообщества провел председатель партии Дмитрий Медведев.

Участники совещания говорили о возможном точечном изменении трудового законодательства. По словам Дмитрия Медведева, в сложившихся условиях работники могут не получать зарплату, потому что их работодатели, по сути, банкроты, и не могут получать пособий по безработице, потому что они числятся трудоустроенными.

Председатель партии также отметил, что пандемию необходимо признать обстоятельством непреодолимой силы, и напомнил, что правительство уже приняло решение по арендной плате для пострадавших от кризиса предприятий бизнеса. По его словам, в этом случае можно было бы использовать понятие «форс-мажора».

Кроме этого, участники совещания затронули проблему обнуления банками овердрафтов у пострадавших из-за коронавируса компаний и пути ее решения — государственным банкам необходимо изменить методику расчета.

Также были подняты вопросы защиты системообразующих компаний России, налоговых послаблений для бизнеса, докапитализации региональных фондов, более активного использования региональных гарантийных фондов. Обсуждалось и право регионов составлять свои списки отраслей для их поддержки в условиях эпидемии.

В ходе встречи в числе прочих мер участники обозначили необходимость учитывать в качестве уплаты начисленных ранее налогов зарплаты работников, которые им платят в период кризиса, обеспечить «кредитную амнистию» и другие меры, включающие поддержку банков со стороны Центробанка, а также «максимально высвободить» малую торговлю.

— Мы должны сделать все, чтобы решения, которые будут приняты государством, смогли помочь огромному количеству российских предприятий, которые в настоящий момент находятся в очень сложных условиях, — заявил Дмитрий Медведев. — По итогам нашей сегодняшней работы я подготовлю необходимые поручения и напишу отдельный доклад на имя президента.

В Рязанской области закон по поддержке малого и среднего бизнеса принят депутатами регионального парламента 10 апреля. По словам лидера рязанских единороссов, председателя законодательного собрания Аркадия Фомина, принятые меры очень значительные как для предпринимателей, так и для бюджета. Они позволят снизить налоговую нагрузку на организации и индивидуальных предпринимателей.

— Сейчас идет подготовка второго пакета регионального законопроекта, направленного на защиту предпринимателей и работников, — отметил он. — На площадке партии «Единая Россия» вместе с депутатским корпусом, бизнес-сообществом и органами исполнительной власти обсудили предложения по дополнительным мерам поддержки. В частности, речь шла о расширении перечня предприятий, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции, возможности предоставления льгот для арендодателей, отраслевых субсидиях, законе по самозанятым гражданам и о многих других путях решения, которые необходимо принять, чтобы поддержать экономику региона в сложный эпидемиологический период.

Аркадий Фомин подчеркнул, что озвученные предложения будут обобщены, проработаны, сформулированы и направлены в ЦИК партии «Единая Россия».

Напомним, 15 апреля президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса и экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу. Президент также предложил предоставить малому и среднему бизнесу возможность получить прямую безвозмездную помощь от государства в размере МРОТ на одного сотрудника в месяц при условии сохранения занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля, доработать список системообразующих предприятий, направить 200 миллиардов рублей на субсидии региональным бюджетам.

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ИСТОЧНИК KP.RU