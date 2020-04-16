Рязанцам продолжат начислять неустойку за долги по взносам на капремонт
Фонд капремонта многоквартирных домов Рязанской области решил выступить с разъяснениями по поводу постановления Правительства РФ от 2 апреля №424. Согласно документу, до 1 января 2021 года приостановливается только взыскание неустойки за долги по взносам на капремонт, но никак не начисление неустойки. То есть штрафы и пени неплательщикам продолжат «капать»:
- Рекомендуем не накапливать задолженность и своевременно оплачивать взносы на капитальный ремонт, - обратился к людям региональный оператор.
Кстати, то же самое касается платы за электроэнергию, газ, отопление, водоснабжение, водоотведение и услуги управляющих компаний.
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ИСТОЧНИК KP.RU