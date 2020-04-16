16 Апр 2020 2020-04-16T10:21:39+03:00

Коронавирус в Рязани: последние данные по самым инфицированным районам города. Фото: Олег ЗОЛОТО

В горадминистрации рассказали, сколько зараженных коронавирусом, и в каких районах Рязани они проживают

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 15 апреля 16:00 в городе Рязани коронавирусом заражены 62 человека. Распределились инфицированные жители областного центра по районам города следующим образом:

- на территории Октябрьского района – 16 зараженных и 2 условно зараженных;

- на территории Железнодорожного района – 15 зараженных и 6 (+2) – условно зараженных;

- на территории Московского района – 11 зараженных и 8 (+4) – условно зараженных;

- на территории Советского района – 1 зараженный и 3 (+1) условно зараженных.

Напомним, по последним данным в Рязани и Рязанской области зарегистрировано 116 случаев заболевания коронавирусом. Анализы еще 25 человек направлены в Москву на подтверждение, 4 человека выздоровели и выписаны из стационара.

Таким образом, в Рязанской области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавируса зарегистрирован 157 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 16 апреля

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 16 апреля 2020 года (информация обновляется).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU