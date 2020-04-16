Блогер из Англии выпустил ролик о Рязани

16 Апр 2020 2020-04-16T09:41:40+03:00

Это 22-й регион, который Джонни Тикл посетил в России. До возвращения на родину он намерен объехать все

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Живущий в Москве блогер из Англии Джонни Тикл опубликовал ролик о своей поездке в Рязань. По словам иностранца, прежде чем вернуться на родину, он решил посетить каждый регион Российской Федерации. Рязанская область стала 22-й в его списке.

An Englishman in Ryazan (Англичанин в Рязани).Источник - www.youtube.com/channel/UCKvzrcnSazCp5gYNbEaFHyg

Приехав на вокзал «Рязань-1», Джонни прошелся по Первомайскому проспекту, площади Ленина, улице Почтовой. Особенно подробно блогер остановился на Рязанском кремле, рассказал о нескольких достопримечательностях, побывал у памятников князю Олегу Ивановичу и поэту Сергею Есенину. Также путешественник заглянул в дом-музей Ивана Павлова.

Каждый эпизод англичанин сопровождал краткой справкой. Дал он небольшую информацию и о самом городе.

Отметим, что видео появилось на канале 15 апреля. Сама поездка, по всей видимости, состоялась летом 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU