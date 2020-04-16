16 Апр 2020 2020-04-16T09:17:47+03:00

Коронавирус в Рязани, ситуация на 16 апреля 08.30: под наблюдением 698 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области: подтвержденных и условно подтвержденных случаев заражения остается в сумме 157

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По состоянию на 16 апреля 08:30 в Рязани и области зарегистрировано 116 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативная группа регионального правительства.

Анализы условно зараженных 25 человек все еще находятся на подтверждении в Москве. Кроме того, на уточнении в региональном Роспотребнадзоре еще 16 положительных тестов по результатам исследования в рязанской лаборатории областного минздрава. Четыре человека выздоровели и выписаны из больницы.

В целом на 16 апреля 08:30 поступила информация о 2769 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением находятся 698 человек. Прошел обследование 2071 гражданин. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU