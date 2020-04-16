В Рязани появится площадка для дрессировки и выгула собак

16 Апр 2020 2020-04-16T08:13:51+03:00

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В ближайшие месяцы в Рязани начнут строить площадку для дрессировки и выгула собак, сообщает пресс-служба городской администрации. Появится она в микрорайоне Дашково-Песочня и будет соответствовать всем требованиям СанПиН.

В настоящее время активисты кинологического центра в рамках проекта местных инициатив собрали 10% от общей стоимости проекта, а остальные 90% выделят из областного и городского бюджетов.

— Для нас это очень важное и долгожданное событие, — рассказывает руководитель кинологического центра «Феникс» Ольга Максимова. — Мы очень переживали и даже когда в ноябре 2019 года ходили с этим вопросом на встречу с главой администрации города Еленой Сорокиной, то до конца еще не верили, что у нас все получится и наш проект пройдет городской и областной отборы. Думаю, что наша площадка станет образцовой для всего города.

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ИСТОЧНИК KP.RU