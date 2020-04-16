Режим самоизоляции: 16 апреля в нескольких районах Рязанской области отключат электричество

16 Апр 2020 2020-04-16T07:50:12+03:00

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков, несмотря на режим самоизоляции

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16 апреля в четырех районах* Рязанской области, несмотря на всеобщие ограничительные меры из-за коронавируса, отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Старожиловский район:

- деревня Полянские Выселки, деревня Никифоровское, село Хламово — с 08:00 до 17:00.

Пронский район:

- поселок Пронск — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- поселок Шилово — с 10:00 до 13:00;

- село Борок — с 12:00 до 13:00.

Рязанский район:

- село Долгинино — с 10:00 до 16:00.

* В случае изменения данных по отключению электричества, информация будет обвновляться.

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ИСТОЧНИК KP.RU