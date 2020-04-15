Коронавирус в Рязани: аэрозольную обработку рязанских улиц 16 апреля отменили
Вечером, 15 апреля, пресс-служба администрации Рязани опубликовала сообщение, в котором говорится, что обработка новым аэрозольным методом улиц областного центра отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями. О новых сроках дезинфекции улиц будет сообщено дополнительно.
Напомним, ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией предполагалось задействовать высокоэффективный аэрозольный метод. Прохождение колонны намечалось по Московскому шоссе от пересечения с улицей Вокзальной и до пересечения с улицей Юбилейной. Далее по улицам Юбилейной (без обработки) и Крупской, 7-му Мервинскому проезду и улице Мервинской.
Из-за обработки предполагалось остановить работу общественного транспорта, приостановить все транспортные потоки и эвакуировать с проезжих частей мешающиеся автомобили.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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