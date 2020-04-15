Самая красивая бабушка Европы в период пандемии стала рязанским волонтером

15 Апр 2020 2020-04-15T19:44:15+03:00

15 апреля Екатерина Егина начала свою «карьеру» добровольца. И сразу почувствовала свою нужность одиноким людям во время самоизоляции

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К штабу акции #МыВместе в Рязанской области присоединилась самая красивая бабушка Европы Екатерина Егина, сообщает одна из общественных организаций. Мы ранее писали о ней, поэтому попросили прокомментировать свое решение.

15 апреля обладательница звания «Grandma Europe-2020» начала развозить продукты пожилым рязанцам, находящимся на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Ведь в основном заявки на «горячую линию» поступают от людей старше шестидесяти. Екатерине – 50, и она не скрывает свой возраст. У нее двое взрослых детей и внучка.

Контакты штаба волонтеров она нашла самостоятельно. В беседе с нами женщина особо подчеркнула, что в сложившейся сложной ситуации оставаться в стороне не имеет права:

- Я решила стать добровольцем, потому что у меня есть личный автомобиль, время, и, главное – желание не отсидеться где-то в сторонке, а помочь тому, кто в этом действительно нуждается.

Мы разговаривали с Катей по телефону – самоизоляция – но даже через расстояние почувствовалось, что она – не из пугливых. И к тому же – человек думающий.

- Заразиться можно в любой момент: лифте, магазине… Но я не хочу об этом думать. Эти негативные мысли могут принести вред в плане психосоматики, загнать в угол, и даже без коронавируса можно в четырех стенах незаметно окочуриться. Я не отрицаю факт существования этого заболевания, но я не хочу концентрировать все свои мысли на этом. В конце концов все будет хорошо, и мы выйдем на улицу. Но уже другими. Наверное, эта пауза нужна, чтобы что-то переосмыслить в жизни.

Екатерина - женщина неробкого десятка. Даже с зятем на мотоцикле гоняет. Фото из личного архива.

Правильность принятия своего решения Екатерина Егина почувствовала сразу же, в первый свой день волонтерства:

- В одной из квартир была 82-летня бабулечка, которая, по ее словам, ни с кем не контактирует. Мы ей дали листовку, в которой говорится о том, что можно заказать лекарства и еду. А она бросила вскользь: «Мне некому эту бумажку дать». И эта фраза осталась на подкорке надолго… Такое одиночество – это страшно.

Поэтому самая красивая бабушка Европы снова пройдет в штабе акции #МыВместе инструктаж, получит дезинфицирующие средства и продолжит на своей машине выезжать по заявкам тех, кто в этом нуждается.

Чтобы коронавирус не одолел! Фото из личного архива.

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