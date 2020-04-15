В Рязанской области утвержден порядок ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет
Губернатор Николай Любимов подписал постановление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.
Данный документ был разработан с целью реализации в Рязанской области указа президента от 20 марта 2020 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Действие нового постановления начинается с 1 мая этого года. Контроль за его реализацией и исполнением возложен на заместителя председателя регионального правительства Роман Петряева.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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