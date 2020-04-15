15 Апр 2020 2020-04-15T17:31:33+03:00

Работа в Рязани в связи с коронавирусом: Почта России предлагает заработать. Фото: УФПС Рязанской области.

Рассказываем, как найти работу в Рязани в связи с пандемией коронавируса. Публикуем актуальные вакансии в УФПС Рязанской области

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Рязанская почта готова поддержать всех, кто в новой экономической ситуации остался без работы и предлагает вакансии на территории всего региона. Об этом сообщил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

— Большую часть новых сотрудников Почта России ищет на должности почтальона, оператора по работе с клиентами и начальника отделения почтовой связи, — говорит руководитель управления. — Всех сотрудников устроим официально. Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение.

По словам Олега Прошкина, Почта России гарантирует стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Трудоустройство возможно на постоянной или временной основе. Работникам предоставляются все социальные гарантии, установленные Законодательством.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Отдел подбора и обучения персонала готов проводить собеседования в режиме онлайн с помощью любого удобного для соискателя сервиса: Skype, WhatsApp, Viber.

Для получения более подробной информации, записаться на собеседования и узнать об актуальных вакансиях компании можно по телефону: 8 (910) 012-80-08.

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ИСТОЧНИК KP.RU