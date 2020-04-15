Работа в Рязани в связи с коронавирусом: Почта России предлагает заработать
Рязанская почта готова поддержать всех, кто в новой экономической ситуации остался без работы и предлагает вакансии на территории всего региона. Об этом сообщил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.
— Большую часть новых сотрудников Почта России ищет на должности почтальона, оператора по работе с клиентами и начальника отделения почтовой связи, — говорит руководитель управления. — Всех сотрудников устроим официально. Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение.
По словам Олега Прошкина, Почта России гарантирует стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Трудоустройство возможно на постоянной или временной основе. Работникам предоставляются все социальные гарантии, установленные Законодательством.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Отдел подбора и обучения персонала готов проводить собеседования в режиме онлайн с помощью любого удобного для соискателя сервиса: Skype, WhatsApp, Viber.
Для получения более подробной информации, записаться на собеседования и узнать об актуальных вакансиях компании можно по телефону: 8 (910) 012-80-08.
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ИСТОЧНИК KP.RU