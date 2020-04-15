Сжигая мусор на своем участке, рязанский пенсионер спалил четыре дома

15 Апр 2020 2020-04-15T15:43:22+03:00

Он развел огонь в бочке и оставил ее без присмотра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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В селе Берестянки (Сасовский район, Рязанская область) мужчина сжигал мусор на своем участке и случайно спалил четыре дачных дома. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Покамест непутевого сельчанина привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, 76-летний мужчина развел огонь в бочке и на какое-то время оставил ее без присмотра. Когда загорелась сухая трава рядом с бочкой, пламя, раздуваемое сильным ветром, было уже не остановить... Издательство «Пресса» выяснило, что в итоге сгорели не только четыре дачных дома, но и около 20 нежилых построек.

– Я была неподалеку, но когда прибежала, то один домик уже догорал. На моих глазах огненный шар перелетел через улицу и ударил прямо в террасу дома, он вспыхнул и сгорел за три секунды. Хорошо, что не успела близко подойти, поскольку рванул газовый баллон. Слава богу, помощь подоспела моментально, - сказала председатель дачного товарищества Татьяна Перышкина.

Напомним, разведение костров ближе 50 метров от зданий и сооружений запрещено. В условиях особого противопожарного режима, который как раз действует (в том числе в Сасовском районе), штраф составляет от 2000 до 4000 рублей.

В итоге сгорели не только четыре дачных дома, но и около 20 нежилых построек. Фото: ryazpressa.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU