Коронавирус в Рязани: часть улиц перекроют в связи с дезинфекцией аэрозольным методом

15 Апр 2020 2020-04-15T15:07:07+03:00

Во избежание распространения COVID-19 она пройдет уже 16 апреля в тестовом режиме. К тому же, если припаркованные автомобили помешают прохождению техники, их эвакуируют

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Для предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Рязани начнется обработка улиц аэрозольным методом. Считается, что он обладает высокой эффективностью при работе на больших участках с труднодоступными местами. Перед началом обработки по дорогам пройдут автомобили-пылесосы и соберут лишнюю пыль и мелкие камни. Затем начнет работу тепловая машина, которая проедет в колонне.

Дирекцией благоустройства города разработаны пять маршрутов, на одном из них 16 апреля и произведут дезинфекцию новым для Рязани методом:

- ул. Московское шоссе (от ж/д моста до ул. Вокзальная);

- ул. Московское шоссе (от ул. Вокзальная до ул. Юбилейная);

- передвигаются по ул. Юбилейная без обработки;

- ул. Крупской;

- ул. 7-й Мервинский проезд;

- ул. Мервинская (от ул. 7-й Мервинский проезд до ул. Московское шоссе).

Движение на этих участках будет временно закрыто. Во время обработки улиц работа общественного транспорта будет приостановлена, а затем возобновлена – по мере прохождения автоколонны. Начало перекрытия и работа пылесосов с 9.00. Обработка аэрозольным методом с 10.00 до 11.30. Окончание перекрытия в 11.30.

Немаловажная информация для автомобилистов: в случае, если припаркованная машина на участке обработки будет мешать проезду, она будет перемещаться эвакуатором на свободные места в радиусе 300 метров. Администрация Рязани просит с пониманием отнестись к работе техники и выполнить рекомендации относительно личного транспорта заблаговременно.

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ИСТОЧНИК KP.RU