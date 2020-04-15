2020-04-15T12:58:05+03:00
Общество

Рязанцев предупредили о сильном ветре и дожде со снегом

Региональное управление МЧС выпустило очередное метеопредупреждение
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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца дня 15 апреля на территории Рязанской области сохранятся осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, возможны налипание мокрого снега, ухудшение видимости в осадках до 1000 метров, усиление ветра порывами до 18 м/с.

Региональное управление МЧС просит рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;

- ограничить время нахождения на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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