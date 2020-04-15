Пьяный рязанский сварщик отправился на обед на угнанном тракторе

15 Апр 2020 2020-04-15T13:19:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские раскрыли угон трактора МТЗ-80 с одной из ферм в поселке Ухолово. В дежурную часть обратился сотрудник сельхозпредприятия, рассказавший, что на тракторе утром к ферме пригнали установку для сварочных работ. Работать на установке должен был 34-летний местный житель.

Но уже к обеду ни сварщика, на трактора на ферме не оказалось. Опросив местных жителей, полицейские выяснили, что мужчина мог отправиться к приятелям в соседний населенный пункт. Проверяя возможный маршрут, сотрудники ДПС остановили трактор, водитель которого был пьян.

На допросе сварщик сообщил, что в перерывах между работой употреблял спиртное, и уже изрядно подпив, решил съездить к приятелю перекусить.

«Злоумышленник рассчитывал быстро съездить в соседнее село и вернуться, так чтобы его никто не хватился», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оказалось, что угонщик сельхозтехники уже привлекался к ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен водительских прав.

Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Уехавшего с места ДТП рязанца разыскали через сутки – машина оказалась в угоне

Водительских прав у молодого человека нет (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU