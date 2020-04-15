2020-04-15T11:41:46+03:00
Здоровье

Рязанским ученым выдадут денежную премию за создание вакцины нового поколения

Губернатор Николай Любимов присудил премию имени Уткина сотрудникам фармацевтического предприятия. Все они получат по 450 тысяч рублей
Александр РАДЫГИН
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Рязанским ученым выпишут премию за создание вакцины нового поколения.Рязанским ученым выпишут премию за создание вакцины нового поколения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Рязанской области подписал распоряжение о присуждении премии имени академика Владимира Уткина.

Согласно документу, премии в размере 450 тысяч рублей за разработку и производство четырехвалентной вакцины «Ультрикс® Квадри» – вакцины нового поколения, получат руководители ООО «Форт»:

- Вандышев Павел Евгеньевич, генеральный директор;

- Катлинский Антон Викентьевич, президент компании;

- Ломакин Андрей Геннадьевич, первый заместитель гендиректора;

- Шкунова Наталья Борисовна, начальник отдела регистрации.

Отметим, что вакцина «Ультрикс Квадри» содержит четыре штамма вируса гриппа. Начиная с сезона 2019-2020 годов, препарат доступен для бесплатной иммунизации против гриппа в рамках Национального календаря профилактических прививок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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