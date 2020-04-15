Рязанским ученым выдадут денежную премию за создание вакцины нового поколения
Губернатор Рязанской области подписал распоряжение о присуждении премии имени академика Владимира Уткина.
Согласно документу, премии в размере 450 тысяч рублей за разработку и производство четырехвалентной вакцины «Ультрикс® Квадри» – вакцины нового поколения, получат руководители ООО «Форт»:
- Вандышев Павел Евгеньевич, генеральный директор;
- Катлинский Антон Викентьевич, президент компании;
- Ломакин Андрей Геннадьевич, первый заместитель гендиректора;
- Шкунова Наталья Борисовна, начальник отдела регистрации.
Отметим, что вакцина «Ультрикс Квадри» содержит четыре штамма вируса гриппа. Начиная с сезона 2019-2020 годов, препарат доступен для бесплатной иммунизации против гриппа в рамках Национального календаря профилактических прививок.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязани: названы самые «инфицированные» районы города
В администрации города рассказали, сколько зараженных коронавирусом, и в каких районах Рязани они проживают (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU