В центре Рязани снесут очередной старый дом
На улице Горького в Рязани за счет городского бюджета снесут дом №102а. Двухэтажное нежилое здание расположено рядом с улицей Почтовой и находится в плачевном состоянии. Согласно аукционной документации, работы по его демонтажу оцениваются в 1,5 млн рублей.
Заметим, что объект недвижимости (вместе с земельным участком площадью 204 кв.м.) значился в программе приватизации на 2019 год. С его продажи власти хотели выручить не меньше 3,7 млн рублей, однако пущен с молотка он так и не был. В программу приватизации на 2020 год адрес «улица Горького, 102а» уже не вошел.
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ИСТОЧНИК KP.RU