«Рязаньгоргаз» призывает соблюдать правила охраны газопроводов!

15 Апр 2020 2020-04-15T10:47:33+03:00

Юридические и физические лица, виновные в нарушении настоящих требований, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

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Российским законодательством для обеспечения безопасности граждан и сохранности сетей установлены охранные зоны газопроводов. В их границах запрещается строить любые объекты, сносить и реконструировать объекты с расположенными на них газораспределительными сетями, повреждать или перемещать опознавательные знаки газораспределительных сетей, устраивать свалки и склады, разводить огонь.

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, на которых указываются расстояние до газопровода, глубина его заложения, величина охранной зоны и телефон аварийно-диспетчерской службы.

Уважаемые жители Рязани, руководители строительных организаций!

Компания «Рязаньгоргаз» убедительно просит вас максимально ответственно отнестись к правилам ведения земляных работ вблизи газопроводов, не создавать угроз бесперебойному газоснабжению и собственному здоровью.

Застройщикам, сторонним организациям и физическим лицам при проведении земляных и строительно-монтажных работ необходимо знать и соблюдать «Правила охраны газораспределительных сетей». При намерении производить работы в охранной зоне газораспределительной сети необходимо не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя АО «Рязаньгоргаз» на место производства работ для обозначения трассы газопровода и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети. Для этого нужно позвонить в районную эксплуатационную службу АО «Рязаньгоргаз» или направить уведомление на электронный адрес secretary@gorgaz.ryazan.ru. Форма уведомления размещена на сайте «АО «Рязаньгоргаз».

Юридические и физические лица, виновные в нарушении настоящих требований, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Если авария уже произошла, необходимо незамедлительно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу «Рязаньгоргаз» по тел. 04 или 104 (со стационарных и мобильных телефонов всех операторов), до приезда специалистов не допускать к месту аварии посторонних лиц, обязательно дождаться приезда аварийной бригады. Всем производителям земляных работ стоит помнить: лучше предотвратить аварию, чем потом устранять её последствия, тратя немалые силы и средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU