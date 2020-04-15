2020-04-15T10:29:02+03:00
Общество

Рязанский СК проверит информацию о невыезде «скорой» по вызову к больному

Следователи проверят изложенные в информации обстоятельства и установят источник ее распространения. Касимовские врачи считают, что были правы
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Рязанский СК проверит информацию о невыезде «скорой» по вызову к больному.Рязанский СК проверит информацию о невыезде «скорой» по вызову к больному.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Следователи СУ СК России по Рязанской области организовали доследственную проверку по факту распространения в интернете информации о том, что в Касимовском районе «скорая» оказалась выезжать на вызов к пожилому мужчине, у которого поднялась высокая температура.

Свой отказ медики якобы мотивировали «отсутствием проб для проведения теста на коронавирус». Вскоре эту информацию опровергли чиновники минздрава, а также главный врач Касимовской больницы.

Следователи проверят изложенные в информации обстоятельства и установят источник ее распространения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, главный врач Касимовского межрайонного медицинского центра Виктор Бардин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что бригада скорой помощи якобы отказалась ехать по вызову к 80-летнему пенсионеру, потому что у медиков не было тестов на коронавирус.

— Вызовов «скорой» к 80-летнему пациенту по поводу высокой температуры в субботу 11 апреля не поступало. Поскольку дата конкретной субботы в публикациях СМИ не указана, мы проверили журнал вызовов и за предыдущую субботу, 4 апреля. Результат тот же. Подобного вызова не зарегистрировано, — сообщил главврач (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани: куличи и пасху освятят уже на производстве
«Рязаньгоргаз» призывает соблюдать правила охраны газопроводов!
Рязанский СК проверит информацию о невыезде «скорой» по вызову к больному
Житель рязанского села пальнул из ружья в знакомого
Коронавирус в Рязани, ситуация на 15 апреля 08.30: под наблюдением 748 человек
Группе компаний «Автоимпорт» исполнилось 23 года
Юлия Рокотянская сообщила о готовности участвовать в патрулировании дворов, парков и скверов Рязани
Режим самоизоляции: 15 апреля в шести районах Рязанской области отключат электричество
Коронавирус в Рязани: названы самые «инфицированные» районы города
Коронавирус в Рязани: 10 рязанцев в тяжелом состоянии находятся в реанимации
Коронавирус в Рязани: улицы будут обрабатывать аэрозольным методом
15 апреля перекроют часть Татарской улицы в Рязани
Вынесен приговор рязанскому убийце-рецидивисту
Рязанские силовики поймали насильника и грабителя
Аркадий Фомин обсудил с министром образования организацию дистанционного обучения школьников
Больше недели в Рязани на перекрестке у телезавода не работает светофор