15 Апр 2020 2020-04-15T10:29:02+03:00

Рязанский СК проверит информацию о невыезде «скорой» по вызову к больному. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи проверят изложенные в информации обстоятельства и установят источник ее распространения. Касимовские врачи считают, что были правы

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Следователи СУ СК России по Рязанской области организовали доследственную проверку по факту распространения в интернете информации о том, что в Касимовском районе «скорая» оказалась выезжать на вызов к пожилому мужчине, у которого поднялась высокая температура.

Свой отказ медики якобы мотивировали «отсутствием проб для проведения теста на коронавирус». Вскоре эту информацию опровергли чиновники минздрава, а также главный врач Касимовской больницы.

Следователи проверят изложенные в информации обстоятельства и установят источник ее распространения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, главный врач Касимовского межрайонного медицинского центра Виктор Бардин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что бригада скорой помощи якобы отказалась ехать по вызову к 80-летнему пенсионеру, потому что у медиков не было тестов на коронавирус.

— Вызовов «скорой» к 80-летнему пациенту по поводу высокой температуры в субботу 11 апреля не поступало. Поскольку дата конкретной субботы в публикациях СМИ не указана, мы проверили журнал вызовов и за предыдущую субботу, 4 апреля. Результат тот же. Подобного вызова не зарегистрировано, — сообщил главврач (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU