Житель рязанского села пальнул из ружья в знакомого

15 Апр 2020 2020-04-15T10:32:08+03:00

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Житель поселка Болонь (Клепиковский район) предстанет перед судом за покушение на убийство. Он попытался застрелить односельчанина, с которым враждовал. Расследование уголовного дела завершено.

СУ СКР по Рязанской области сообщает, что преступление произошло 28 августа 2019 года. Обвиняемый «на почве личных неприязненных отношений» пальнул из охотничьего ружья в 51-летнего мужчину, когда тот гулял в лесу с собакой. Потерпевший, получив ранение в грудь, смог убежать и обратиться за медицинской помощью.

Стрелку ничего не оставалось, кроме как попытаться скрыться, но вскоре его задержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU