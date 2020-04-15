2020-04-15T10:32:08+03:00
Происшествия

Житель рязанского села пальнул из ружья в знакомого

Раненый мужчина убежал и выжил. Уголовное дело передано в суд
Антон КОНОВАЛОВ
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Житель поселка Болонь (Клепиковский район) предстанет перед судом за покушение на убийство. Он попытался застрелить односельчанина, с которым враждовал. Расследование уголовного дела завершено.

СУ СКР по Рязанской области сообщает, что преступление произошло 28 августа 2019 года. Обвиняемый «на почве личных неприязненных отношений» пальнул из охотничьего ружья в 51-летнего мужчину, когда тот гулял в лесу с собакой. Потерпевший, получив ранение в грудь, смог убежать и обратиться за медицинской помощью.

Стрелку ничего не оставалось, кроме как попытаться скрыться, но вскоре его задержали.

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Подозреваемого в убийстве пятерых человек взяли под стражу. Его родные люди не верят, что Антон мог пойти на зверское преступление (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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