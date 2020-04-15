Коронавирус в Рязани, ситуация на 15 апреля 08.30: под наблюдением 748 человек
Согласно последним новостям опергруппы по борьбе с коронавирусом, к 15 апреля 08:30 в Рязани и области 116 зараженных вирусом людей, и анализы 25 человек находятся на подтверждении в Москве. Таким образом, в Рязанской области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус зарегистрирован 141 человек.
В целом на 15 апреля 08:30 поступила информация о 2713 (+17) гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.
Под медицинским наблюдением находятся 748 (+17) человек. Прошли обследование 1965 граждан. Все они здоровы.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязани: названы самые «инфицированные» районы города
В администрации города рассказали, сколько зараженных коронавирусом, и в каких районах Рязани они проживают (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU