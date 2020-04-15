15 Апр 2020 2020-04-15T09:23:47+03:00

Коронавирус в Рязани, ситуация на 15 апреля 08.30: под наблюдением 748 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области: подтвержденных и условно подтвержденных случаев заражения остается в сумме 141

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Согласно последним новостям опергруппы по борьбе с коронавирусом, к 15 апреля 08:30 в Рязани и области 116 зараженных вирусом людей, и анализы 25 человек находятся на подтверждении в Москве. Таким образом, в Рязанской области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус зарегистрирован 141 человек.

В целом на 15 апреля 08:30 поступила информация о 2713 (+17) гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением находятся 748 (+17) человек. Прошли обследование 1965 граждан. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU