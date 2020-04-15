2020-04-15T09:50:59+03:00
Недвижимость

Режим самоизоляции: 15 апреля в шести районах Рязанской области отключат электричество

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков, несмотря на режим самоизоляции
Яков РЫКОВ
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Режим самоизоляции: 15 апреля в трех районах Рязанской области отключат электричество.Режим самоизоляции: 15 апреля в трех районах Рязанской области отключат электричество.
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15 апреля в трех районах* Рязанской области, несмотря на всеобщие ограничительные меры из-за коронавируса, отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Пронский район:

- деревня Бакланово — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Сасыкино — с 09:00 до 17:00;

- село Борки — с 10:00 до 17:00.

Захаровский район:

- деревня Захаровские Дворики — с 10:00 до 15:00.

Клепиковский район:

- деревня Акулово, деревня Демино, село Романово, деревня Чечево, поселок Ненашкино, деревня Иншаково — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- село Большое Жоково — с 09:00 до 17:00;

- село Старолетово — 09:00 до 15:00;

- поселок Пионерский (частично) — с 10:00 до 16:00.

Спасский район:

- село Гавриловское — с 10:00 до 14:00.

* В случае изменения данных по отключению электричества, информация будет обвновляться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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