Режим самоизоляции: 15 апреля в шести районах Рязанской области отключат электричество
15 апреля в трех районах* Рязанской области, несмотря на всеобщие ограничительные меры из-за коронавируса, отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Пронский район:
- деревня Бакланово — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Сасыкино — с 09:00 до 17:00;
- село Борки — с 10:00 до 17:00.
Захаровский район:
- деревня Захаровские Дворики — с 10:00 до 15:00.
Клепиковский район:
- деревня Акулово, деревня Демино, село Романово, деревня Чечево, поселок Ненашкино, деревня Иншаково — с 09:00 до 17:00.
Рыбновский район:
- село Большое Жоково — с 09:00 до 17:00;
- село Старолетово — 09:00 до 15:00;
- поселок Пионерский (частично) — с 10:00 до 16:00.
Спасский район:
- село Гавриловское — с 10:00 до 14:00.
* В случае изменения данных по отключению электричества, информация будет обвновляться.
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