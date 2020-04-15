2020-04-15T07:01:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Юлия Рокотянская сообщила о готовности участвовать в патрулировании дворов, парков и скверов Рязани

Заседание городского оперативного штаба 14 апреля прошло в режиме видеоконференции
Дмитрий КОРНЕВ
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Юлия Рокотянская во время дистанционного совещания оперативного штабаЮлия Рокотянская во время дистанционного совещания оперативного штаба
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Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская вместе с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной, руководителями структурных подразделений муниципалитета, представителями Роспотребнадзора и прокуратуры обсудила меры, предпринимаемые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории областного центра.

По данным на 14 апреля в регионе зарегистрировано 116 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как сообщила Елена Сорокина со ссылкой на региональный оперативный штаб, с 15 апреля дня анализы для подтверждения диагноза не будут направляться в Москву. Подтверждена высокая точность выявления вируса в условиях рязанских лабораторий. Это позволит сократить время выявления заболевания и повысить оперативность принимаемых мер.

Как прозвучало на совещании, несмотря на сложную ситуацию, сфера городского хозяйства функционирует без сбоев. В областном центре продолжаются мероприятия по дезинфекции. В частности, в ближайшее время намечено проведение масштабной дезинфекции городских улиц аэрозольным методом с привлечением военной техники. На время работ гражданам необходимо будет убрать личный транспорт с проезжей части. Сроки проведения будут уточнены дополнительно в соответствии с прогнозом погоды и доведены до населения.

На заседании были и затронуты вопросы организации дистанционного обучения школьников и проведения неотложных ремонтных работ в образовательных организациях города.

Подводя итоги заседания, глава муниципального образования Юлия Рокотянская отметила оперативное взаимодействие администрации города с депутатским корпусом, что позволяет быстро решать все возникающие вопросы. Также она выразила готовность участвовать в патрулировании дворовых территорий, парков и скверов. По поручению областного оперативного штаба в Рязани совместно с представителями УМВД активизируется патрулирование городских территорий в целях профилактики и предупреждения нарушений режима самоизоляции.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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