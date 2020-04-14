Коронавирус в Рязани: названы самые «инфицированные» районы города

14 Апр 2020 2020-04-15T00:01:25+03:00

В администрации города рассказали, сколько зараженных коронавирусом, и в каких районах Рязани они проживают

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По состоянию на 14 апреля 16:00 в городе Рязани коронавирусом заражены 55 человек. Распределились инфицированные жители областного центра по районам города следующим образом:

- на территории Октябрьского района – 16 зараженных и 2 условно зараженных;

- на территории Железнодорожного района – 15 зараженных и 4 – условно зараженных;

- на территории Московского района – 11 зараженных и 4 – условно зараженных;

- на территории Советского района – 1 зараженный и 2 условно зараженных.

Напомним, по последним данным в Рязани и Рязанской области зарегистрировано 116 случаев заболевания коронавирусом. Анализы еще 25 человек направлены в Москву на подтверждение, 4 человека выздоровели и выписаны из стационара.

Таким образом, в Рязанской области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавируса зарегистрирован 141 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU