Коронавирус в Рязани: улицы будут обрабатывать аэрозольным методом

14 Апр 2020 2020-04-14T20:53:55+03:00

Елена Сорокина отметила, что он применяется для более тщательной дезинфекции в период пандемии коронавируса

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Техника для обработки аэрозольным методом при пандемии COVID-19 в распоряжение городских властей была предоставлена воинской частью, дислоцирующейся в Рязани. Совместно с рязанским ГИБДД разработаны 5 маршрутов общей протяженностью 79 км. По ним специальная тепловая машина пройдет в составе автоколонны. Начало работ будет зависеть от погодных условий – подчеркнули участники совещания городского оперативного штаба.

- В ближайшее время мы начнем обработку новым методом – аэрозольным. Он применяется для более тщательной дезинфекции, – подчеркнула Елена Сорокина.

Первая обработка намечена на этот четверг, 16 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU