Коронавирус в Рязани: улицы будут обрабатывать аэрозольным методом
Техника для обработки аэрозольным методом при пандемии COVID-19 в распоряжение городских властей была предоставлена воинской частью, дислоцирующейся в Рязани. Совместно с рязанским ГИБДД разработаны 5 маршрутов общей протяженностью 79 км. По ним специальная тепловая машина пройдет в составе автоколонны. Начало работ будет зависеть от погодных условий – подчеркнули участники совещания городского оперативного штаба.
- В ближайшее время мы начнем обработку новым методом – аэрозольным. Он применяется для более тщательной дезинфекции, – подчеркнула Елена Сорокина.
Первая обработка намечена на этот четверг, 16 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU