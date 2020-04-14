15 апреля перекроют часть Татарской улицы в Рязани
15 апреля специалисты МП «Водоканал города Рязани» приступят к ликвидации аварийной ситуации на канализационном коллекторе на Татарской улице в районе пересечения с 1-м и 2-м Осенними переулками. В связи с этим, на указанном участке с 09.00 до 17.00 будет закрыто движение транспорта. Об этом появилось сообщение на сайте горадминистрации.
В управлении энергетики и ЖКХ уточняют, что во время устранения аварии на коллекторе с канализационными стоками потребители не будут отключены от воды. Место проведения работ будет огорожено. Объехать участок можно будет по 1-му Осеннему переулку и 1-й Железнодорожной улице.
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ИСТОЧНИК KP.RU