Вынесен приговор рязанскому убийце-рецидивисту

14 Апр 2020 2020-04-14T19:55:01+03:00

За денежный долг он жестоко избил соседа, который умер в больнице

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Житель областного центра в течение дня распивал спиртное в своей комнате в общежитии по улице Крупской. Вечером он зашел к соседу, который также находился в состоянии алкогольного опьянения, и потребовал вернуть долг. Услышав отказ, он разозлился и начал избивать должника в его комнате. Затем избиение продолжилось на общей кухне. Потеряв контроль, стал бить ногами, несколько раз ударил соседа головой о металлический радиатор и кафельный пол.

Результат печальный для обоих: должник получил черепно-мозговую травму и через некоторое время скончался в больнице. Драчуна, оказавшегося рецидивистом, который был осужден ранее по «тяжким» статьям, суд отправил на 9 лет в колонию особого режима.

Приговор не вступил в законную силу – подчеркнула пресс-служба прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU