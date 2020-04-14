Аркадий Фомин обсудил с министром образования организацию дистанционного обучения школьников

14 Апр 2020 2020-04-14T19:00:26+03:00

Ольга Щетинкина рассказала лидеру рязанских единороссов о том, как в период пандемии коронавируса в учебных заведениях проходит образовательный процесс

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Организация дистанционного обучения школьников, выдача учащимся питания, обеспеченность компьютерами малообеспеченных и многодетных семей стали основными темами встречи лидера рязанских единороссов Аркадия Фомина и министра образования и молодежной политики Ольги Щетинкиной. Также в обсуждении приняли участие руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Татьяна Панфилова, председатель общественного совета партпроекта «Новая школа», директор педагогического колледжа Марина Денисова и ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.

«Единая Россия» выступила с инициативой поддержки учащихся в период дистанционного обучения. Нужно организовать работу по обеспечению школьников средствами коммуникации, чтобы они могли полноценно проходить учебные программы в новом формате», — рассказал Аркадий Фомин.

По информации Ольги Щетинкиной, все школы, учреждения дополнительного образования, колледжи и техникумы Рязанской области работают в дистанционном режиме. Для обеспечения деятельности учебных заведений была создана региональная система дистанционного обучения — платформа, которая позволяет размещать учебный материал в различной форме.

«Образовательные организации самостоятельно принимали решение о выборе ресурсов, соответствующих техническим возможностям населенных пунктов, где они расположены. Так как есть районы, в которых нет интернета и даже сотовой связи», — уточнила министр.

Ольга Щетинкина отметила, что в настоящее время завершается проведение мониторинга по выявлению потребности в обеспечении техникой, особенно школьников из социально незащищенных слоев населения и учащихся 9, 10 и 11 классов. «По нашим данным, во всех муниципалитетах есть семьи, в которых существует проблема с обеспечением средствами коммуникации. Сейчас формируем пофамильный список», — добавила она.

Аркадий Фомин дал поручение рабочей группе партийного проекта «Новая школа» разработать положение, в котором определить порядок передачи оргтехники, категории учащихся, которых нужно обеспечить компьютерами в первую очередь, и направить сформированное предложение в министерство образование и молодежной политики.

В свою очередь Марина Денисова выступила с инициативой организовать волонтерский отряд из числа студентов педколледжа, которые смогут оказывать помощь родителям учеников начальных классов во время дистанционного обучения. «Можно также привлечь студентов-предметников из Рязанского государственного университета», — считает она.

Предложение председателя общественного совета партпроекта было поддержано. «В ряде регионов уже работают подобные волонтерские отряды. Идея очень хорошая, но требует проработки, — высказала свое мнение министр образования. — Студенты не работали в школе самостоятельно, тем более в дистанционном режиме. Можно отработать эту тему с Рязанским институтом развития образования и организовать на базе центра методической подготовки учителей обучение волонтеров».

Говоря об организации детского питания, Ольга Щетинкина отметила, что все муниципальные образования подошли к этому вопросу по-разному.

«Так, в областном центре сухие пайки полагаются определенным категориям школьников, их выдают 1 раз в неделю. В 13 районах принято решение об обеспечении питанием всех учащихся, в остальных — детей из социально незащищенных слоев населения. Сухие пайки формируются в соответствии с перечнем продуктов, которые рекомендованы Роспотребнадзором. В муниципалитетах их выдают 1 раз в 10 дней», — проинформировала она.

Аркадий Фомин обратил внимание министра, что состав сухих пайков очень разноплановый. «Стоит проанализировать, скорректировать и определить стандарт из 2-3 вариантов набора продуктов. Можно обсудить это вместе с родительскими комитетами, чтобы они тоже высказали свое мнение», — предложил секретарь регионального отделения парти «Единая Россия».

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ИСТОЧНИК KP.RU