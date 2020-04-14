Больше недели в Рязани на перекрестке у телезавода не работает светофор
В Рязани уже больше недели не работает светофор на оживленном перекрестке у телезавода (перекресток улиц Интернациональная и Бирюзова).
«Комсомольская правда» обратилась в пресс-службу администрации города с просьбой прокомментировать ситуацию. Там сообщили, что профильные структурные подразделения знают о проблеме. Светофор был сломан вандалами. Детали для починки должны были быть заказаны, после их доставки, светофор починят. Произойти это должно в ближайшее время.
Днем во вторник, 14 апреля, на данном перекрестке произошло ДТП, в котором автомобили получили серьезные механические повреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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