2020-04-14T18:14:11+03:00
Общество

Глава администрации Рязани ответила на критику продуктовых наборов школьников

Елена Сорокина при этом подчеркнула, что проднаборы воспитанников интернатов отличаются от того, что получают дети в обычных школах
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
На картинке все красиво. Фото со страницы Елены Сорокиной.На картинке все красиво. Фото со страницы Елены Сорокиной.
Изменить размер текста:

Сити-менеджер областного центра Елена Сорокина на своей странице в соцсети ответила на критику родителей по поводу продуктовых наборов, выдаваемых школьникам. Она обратила внимание на то, что их состав для детей, которые имеют право на льготное питание, был дополнен.

«Мы прислушались к вашим предложениям и решили разнообразить меню», - написала глава администрации Рязани. Сорокина отметила, что продукты выдаются на территории школ по графику сразу на 5 учебных дней. При этом она обратила внимание на то, что их содержание для учащихся общеобразовательных учреждений и для воспитанников школы-интерната отличается. Дети из интернатов получают продукты из расчета пятиразового питания в этом учебном заведении.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Глава администрации Рязани извинилась перед семьей школьника за гнилые яблоки

Контроль за работой МП «Детское питание» обещают повысить (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава администрации Рязани ответила на критику продуктовых наборов школьников
Коронавирус в Рязани: дилеры продолжат торговать автомобилями
В Рязанской области объединили еще три больницы
На 14 апреля в Рязани запланировали дезинфекцию улиц
Коронавирус в Рязани, ситуация на 14 апреля 16.30: под наблюдением 731 человек
Коронавирус в Заокском и Коростове: в поселении выявили еще три случая заражения
В рязанских школах перенесут сроки проведения ВПР
Замглавы Рязани Дмитрий Панкин опубликовал результат анализов на коронавирус
Коронавирус в Рязани: Церковь благословила освятить пасхальные куличи дома
Коронавирус в Рязани: заболели еще четыре человека из группы риска по возрасту
Самоизоляция в Рязани: число предприятий доставки продуктов и еды увеличилось
Коронавирус в Рязани: количество наблюдаемых у врачей уменьшилось до 720 человек
Елену Сапунову могут вновь назначить председателем Рязанского облсуда
Коронавирус в Рязани: «Яндекс» оценил уровень самоизоляции горожан как крайне низкий
Ажиотажный спрос на продукты: в Рязани преодолели «имбирный кризис»
Кардиодиспансер в Рязани ужесточил режим посещения из-за коронавируса
Полиция просит откликнуться очевидцев наезда на четырех пешеходов в Рязани
Коронавирус в Рязани: губернатор подписал правила поведения для организаций и граждан
Коронавирус в Рязани: анализы условно зараженных больше не будут отправлять в Москву
Участник смертельного ДТП с мотоциклом под Рязанью был пьян