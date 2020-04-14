Глава администрации Рязани ответила на критику продуктовых наборов школьников

14 Апр 2020 2020-04-14T18:14:11+03:00

Елена Сорокина при этом подчеркнула, что проднаборы воспитанников интернатов отличаются от того, что получают дети в обычных школах

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Сити-менеджер областного центра Елена Сорокина на своей странице в соцсети ответила на критику родителей по поводу продуктовых наборов, выдаваемых школьникам. Она обратила внимание на то, что их состав для детей, которые имеют право на льготное питание, был дополнен.

«Мы прислушались к вашим предложениям и решили разнообразить меню», - написала глава администрации Рязани. Сорокина отметила, что продукты выдаются на территории школ по графику сразу на 5 учебных дней. При этом она обратила внимание на то, что их содержание для учащихся общеобразовательных учреждений и для воспитанников школы-интерната отличается. Дети из интернатов получают продукты из расчета пятиразового питания в этом учебном заведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU