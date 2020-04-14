Коронавирус в Рязани: дилеры продолжат торговать автомобилями

14 Апр 2020 2020-04-14T17:38:33+03:00

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На сайте Ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД) опубликован список регионов, в которых подобная деятельность разрешена, хотя и не в полном объеме. Что касается продажи машин, то такую возможность дали дилерам пока лишь в 12 субъектах РФ. Среди них наш регион и его соседи: Мордовия и Тамбовская область.

Именно в Рязанской области власти сочли возможным в период пандемии COVID-19 включить автосервис, продажу запчастей и реализацию автомобилей (с определенными оговорками) в разрешенный вид деятельности.

В то же время аналитическое агентство «АВТОСТАТ» утверждает, что сейчас речь идет о выдаче покупателям ранее оплаченных или забронированных автомобилей, которые они просто не успели получить из-за закрытия автосалонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU