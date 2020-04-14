2020-04-14T17:30:42+03:00
Коронавирус Covid-19

На 14 апреля в Рязани запланировали дезинфекцию улиц

В 19.20 начнется обработка. Работу общественного транспорта приостановят
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Спецтехника пройдет по 11 маршрутам и 240 улицам. Фото: admrzn.ruСпецтехника пройдет по 11 маршрутам и 240 улицам. Фото: admrzn.ru
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Очередная дезинфекция улиц пройдет в Рязани 14 апреля. Обрабатывать дороги и тротуары против коронавируса решили по вторникам и четвергам. На сей раз помешать этим планам могут только сильные осадки, отметили в пресс-службе горадминистрации.

Дезинфекция начнется в 19.20. С этого времени горожанам, особенно астматикам и аллергикам, рекомендуют не выходить из дома, плотно закрыть окна и двери. С 19.15 в областном центре ограничат работу общественного транспорта: на маршрутах спецтехники, которые опубликованы на admrzn.ru, движение автобусов и троллейбусов приостановят, а после завершения обработки запустят вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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