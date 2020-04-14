На 14 апреля в Рязани запланировали дезинфекцию улиц
Очередная дезинфекция улиц пройдет в Рязани 14 апреля. Обрабатывать дороги и тротуары против коронавируса решили по вторникам и четвергам. На сей раз помешать этим планам могут только сильные осадки, отметили в пресс-службе горадминистрации.
Дезинфекция начнется в 19.20. С этого времени горожанам, особенно астматикам и аллергикам, рекомендуют не выходить из дома, плотно закрыть окна и двери. С 19.15 в областном центре ограничат работу общественного транспорта: на маршрутах спецтехники, которые опубликованы на admrzn.ru, движение автобусов и троллейбусов приостановят, а после завершения обработки запустят вновь.
ИСТОЧНИК KP.RU