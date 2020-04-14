Замглавы Рязани Дмитрий Панкин опубликовал результат анализов на коронавирус
Депутат Рязанской городской Думы, замглавы Рязани Дмитрий Панков опубликовал результат анализов на коронавирус.
«Стали известны результаты анализа на коронавирус (covid-19) Дмитрия Панкина, взятого в ходе вызова в Следственный комитет 9 апреля 2020 года», - говорится в сообщении.
Согласно документу, РНК коронавирус в организме Панкина не обнаружен.
Результаты анализов Дмитрия Панкина коронавирус.
Напомним, после сообщения в одном из telegram-каналов, что депутат побывал в карантинном селе Заокском, его в больницу вызвали следователи, и там у Панкина взяли анализ на коронавирус (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU