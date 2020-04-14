2020-04-14T14:56:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Замглавы Рязани Дмитрий Панкин опубликовал результат анализов на коронавирус

Депутат городской Думы добровольно прошел обследование, после того, как его вызвали в больницу следователи
Яков РЫКОВ
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Дмитрий Панков не болеет коронавирусом. Фото: личная страница депутата.Дмитрий Панков не болеет коронавирусом. Фото: личная страница депутата.
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Депутат Рязанской городской Думы, замглавы Рязани Дмитрий Панков опубликовал результат анализов на коронавирус.

«Стали известны результаты анализа на коронавирус (covid-19) Дмитрия Панкина, взятого в ходе вызова в Следственный комитет 9 апреля 2020 года», - говорится в сообщении.

Согласно документу, РНК коронавирус в организме Панкина не обнаружен.

Результаты анализов Дмитрия Панкина коронавирус.

Результаты анализов Дмитрия Панкина коронавирус.

Напомним, после сообщения в одном из telegram-каналов, что депутат побывал в карантинном селе Заокском, его в больницу вызвали следователи, и там у Панкина взяли анализ на коронавирус (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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