Замглавы Рязани Дмитрий Панкин опубликовал результат анализов на коронавирус

14 Апр 2020 2020-04-14T14:56:16+03:00

Депутат городской Думы добровольно прошел обследование, после того, как его вызвали в больницу следователи

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Депутат Рязанской городской Думы, замглавы Рязани Дмитрий Панков опубликовал результат анализов на коронавирус.

«Стали известны результаты анализа на коронавирус (covid-19) Дмитрия Панкина, взятого в ходе вызова в Следственный комитет 9 апреля 2020 года», - говорится в сообщении.

Согласно документу, РНК коронавирус в организме Панкина не обнаружен.

Результаты анализов Дмитрия Панкина коронавирус.

Напомним, после сообщения в одном из telegram-каналов, что депутат побывал в карантинном селе Заокском, его в больницу вызвали следователи, и там у Панкина взяли анализ на коронавирус (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU