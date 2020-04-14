В рязанских школах перенесут сроки проведения ВПР

14 Апр 2020 2020-04-14T15:37:53+03:00

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В связи с пандемией коронавируса в Рязанской области перенесли сроки проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

По данным ведомства, написание проверочных работ теперь планируется организовать осенью. Перенесут экзамены и у девятиклассников, но когда они пройдет, пока неизвестно.

- Девятиклассники будут сдавать два обязательных экзамена. Сроки проведения рассматриваются, - отметили в министерстве.

Также чиновники анонсировали скорые изменения в порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 9 классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU