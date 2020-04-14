Самоизоляция в Рязани: число предприятий доставки продуктов и еды увеличилось
Пресс-служба администрация города Рязани напоминает о том, что магазины, кафе и рестораны оказывают услуги доставки продуктов питания и готовой еды на дом. Это связано с неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуацией по распространению COVID-19. Список подобных организаций при этом пополнился.
Чтобы продукты и готовую еду привезли на дом, необходимо для начала перейти по следующим ссылкам: https://eda.yandex/ryazan; https://www.delivery-club.ru/ryazan. Еще вариант: сайты предприятий торговли. А полный список организаций, оказывающих услуги по доставке продуктов питания, можно посмотреть здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU