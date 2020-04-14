Коронавирус в Рязани: количество наблюдаемых у врачей уменьшилось до 720 человек

14 Апр 2020 2020-04-14T14:02:05+03:00

Правда, статистика по заболевшим COVID-19 пока не слишком радужная

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Днем во вторник, 14 апреля, рабочая группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области опубликовала очередную сводку.

Из положительных тенденций в ней можно отметить снижение количества людей, находящихся под наблюдением врачей. По последней информации их 720. Тогда, как утром 14 апреля таковых насчитывалось 778, а утром 13 апреля – 813.

Вместе с тем, статистика по заболевшим в Рязанской области пока не слишком радует. За последние дни произошел резкий всплеск – по последним данным, зарегистрирован 116 случай, анализы еще 25 человек направлены для подтверждения в Москву.

Таким образом, вместе с условно подтвержденными в регионе COVID-19 болеет 141 житель.

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ИСТОЧНИК KP.RU