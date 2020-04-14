2020-04-14T12:46:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Кардиодиспансер в Рязани ужесточил режим посещения из-за коронавируса

Родных и близких пускают только к тяжелобольным пациентам, которые нуждаются в особом уходе
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанский кардиодиспансер ужесточил правила посещения пациентов. Такие меры обусловлены обострением эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. О новых ограничениях рассказали в областном минздраве.

«Посетители допускаются только к тяжелобольным, которые не могут передвигаться самостоятельно и нуждаются в особом уходе. Списки , где указаны данные таких пациентов ежедневно составляются заведующими отделениями и передаются на пост, расположенный на входе в стационар», - сообщили чиновники от здравоохранения.

Паспорт у близких и родственников проверять не будут, но брать его все равно нужно, так как действует режим самоизоляции и, вполне возможно, придется общаться с полицией. При этом время посещений оговорено строго: только с 16.00 до 19.00.

В поликлинику кардиодиспансера пускают только после измерения температуры. Открытым оставили только один вход. Пациентов призывают следить за симптомами ОРВИ и при их появлении вызывать врача на дом, а не подвергать риску окружающих. Напомним, что 20% заболевших в Рязанской области переносят COVID-19 бессимптомно, однако для людей из группы риска - пожилых, с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом - коронавирус крайне опасен. Именно по этой причине Рязанский онкоцентр еще в первых числах апреля полностью закрыли для посетителей.

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Показатель бессимптомного носительства – 20%. Этот и другие факты из статистики прекрасно иллюстрируют важность самоизоляции (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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