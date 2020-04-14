Полиция просит откликнуться очевидцев наезда на четырех пешеходов в Рязани
Следственное управление УМВД России по Рязанской области разыскивает очевидцев ДТП, в котором пострадали четверо пешеходов.
Дорожный инцидент произошел 26 декабря 2019 года. Примерно в 20.20 в Рязани на улице Колхозной возле дома №11 автомобиль Nissan Juke, за рулем которого находилась 31-летняя девушка, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил группу людей. Среди пострадавших оказались двое взрослых (им по 32 года) и двое детей (семи и двух лет). После Nissan Juke врезался еще и в припаркованный Mercedes.
Всех, кто располагает информацией по данному ДТП просят позвонить по телефону (4912) 29-74-99 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1, кабинет 13.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Участник смертельного ДТП с мотоциклом под Рязанью был пьян
Погиб 31-летний житель Московской области, управлявший байком Honda (подробности).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»