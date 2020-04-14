Полиция просит откликнуться очевидцев наезда на четырех пешеходов в Рязани

14 Апр 2020 2020-04-14T12:31:40+03:00

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Следственное управление УМВД России по Рязанской области разыскивает очевидцев ДТП, в котором пострадали четверо пешеходов.

Дорожный инцидент произошел 26 декабря 2019 года. Примерно в 20.20 в Рязани на улице Колхозной возле дома №11 автомобиль Nissan Juke, за рулем которого находилась 31-летняя девушка, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил группу людей. Среди пострадавших оказались двое взрослых (им по 32 года) и двое детей (семи и двух лет). После Nissan Juke врезался еще и в припаркованный Mercedes.

Всех, кто располагает информацией по данному ДТП просят позвонить по телефону (4912) 29-74-99 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1, кабинет 13.

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ИСТОЧНИК KP.RU