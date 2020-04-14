Коронавирус в Рязани: «Яндекс» оценил уровень самоизоляции горожан как крайне низкий

14 Апр 2020 2020-04-14T12:53:19+03:00

Жители Рязанской области стали чаще выходить на улицу, несмотря на рост числа заболевших

Изменить размер текста: A A

В то время как в Рязанской области стремительно растет число подтвержденных случаев коронавируса, горожане все чаще стали выходить на улицу. Такие выводы можно сделать, проанализировав данные «Яндекса», разработавшего карту уровня самоизоляции жителей разных городов.

Согласно индексу, разработанному российским IT-гигантом, в понедельник 13 апреля по состоянию на 13 часов уровень самоизоляции опускался до отметки в два балла, что говорит о слишком большом количестве людей на улице. 14 апреля по состоянию на 9 часов утра этот индекс составлял 2,6 балла с тенденцией на понижение. Для сравнения на 17 часов 1 апреля в Рязани соблюдали самоизоляцию на 3,8 балла.

Напомним, с 13 апреля в Рязанской области был снят ряд ограничительных мер. Например, вновь заработали парикмахерские и салоны красоты.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: число зараженных увеличилось до 116 человек

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области: подтвержденных и условно подтвержденных случаев заражения в сумме составляет 141 человек (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU