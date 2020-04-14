2020-04-14T12:53:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: «Яндекс» оценил уровень самоизоляции горожан как крайне низкий

Жители Рязанской области стали чаще выходить на улицу, несмотря на рост числа заболевших
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Посещение парков и скверов в Рязани по-прежнему запрещено.Посещение парков и скверов в Рязани по-прежнему запрещено.Фото: Константин МОГИЛИН
Изменить размер текста:

В то время как в Рязанской области стремительно растет число подтвержденных случаев коронавируса, горожане все чаще стали выходить на улицу. Такие выводы можно сделать, проанализировав данные «Яндекса», разработавшего карту уровня самоизоляции жителей разных городов.

Согласно индексу, разработанному российским IT-гигантом, в понедельник 13 апреля по состоянию на 13 часов уровень самоизоляции опускался до отметки в два балла, что говорит о слишком большом количестве людей на улице. 14 апреля по состоянию на 9 часов утра этот индекс составлял 2,6 балла с тенденцией на понижение. Для сравнения на 17 часов 1 апреля в Рязани соблюдали самоизоляцию на 3,8 балла.

Напомним, с 13 апреля в Рязанской области был снят ряд ограничительных мер. Например, вновь заработали парикмахерские и салоны красоты.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: число зараженных увеличилось до 116 человек

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области: подтвержденных и условно подтвержденных случаев заражения в сумме составляет 141 человек (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замглавы Рязани Дмитрий Панкин опубликовал результат анализов на коронавирус
Коронавирус в Рязани: Церковь благословила освятить пасхальные куличи дома
Коронавирус в Рязани: заболели еще четыре человека из группы риска по возрасту
Самоизоляция в Рязани: число предприятий доставки продуктов и еды увеличилось
Коронавирус в Рязани: количество наблюдаемых у врачей уменьшилось до 720 человек
Елену Сапунову могут вновь назначить председателем Рязанского облсуда
Коронавирус в Рязани: «Яндекс» оценил уровень самоизоляции горожан как крайне низкий
Ажиотажный спрос на продукты: в Рязани преодолели «имбирный кризис»
Кардиодиспансер в Рязани ужесточил режим посещения из-за коронавируса
Полиция просит откликнуться очевидцев наезда на четырех пешеходов в Рязани
Коронавирус в Рязани: губернатор подписал правила поведения для организаций и граждан
Коронавирус в Рязани: анализы условно зараженных больше не будут отправлять в Москву
Участник смертельного ДТП с мотоциклом под Рязанью был пьян