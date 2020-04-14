Участник смертельного ДТП с мотоциклом под Рязанью был пьян

14 Апр 2020 2020-04-14T10:58:04+03:00

Трагедия произошла 13 апреля в 20.10 на самой границе Рязанской и Московской областей. Фото: УМВД по Рязанской области.

Изменить размер текста: A A

Участник смертельного ДТП на М5 «Урал» в Рязанской области был в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспеции, сесть за руль нетрезвым позволил себе водитель Volkswagen – 42-летний житель Московской области. В Рыбновском районе он, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с мотоциклом Honda.

Напомним, трагедия произошла 13 апреля в 20.10 на самой границе региона. 31-летний мотоциклист, тоже житель Подмосковья, от полученных травм скончался на месте ДТП.

В двух других ДТП за минувшие сутки пострадали два человека. Автоинспекторы выявили еще 4 факта пьяного вождения.

Водитель Volkswagen был пьян. Фото: УМВД по Рязанской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU