2020-04-14T10:58:04+03:00
Происшествия

Участник смертельного ДТП с мотоциклом под Рязанью был пьян

Погиб 31-летний житель Московской области, управлявший байком Honda
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Трагедия произошла 13 апреля в 20.10 на самой границе Рязанской и Московской областей. Фото: УМВД по Рязанской области.Трагедия произошла 13 апреля в 20.10 на самой границе Рязанской и Московской областей. Фото: УМВД по Рязанской области.
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Участник смертельного ДТП на М5 «Урал» в Рязанской области был в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспеции, сесть за руль нетрезвым позволил себе водитель Volkswagen – 42-летний житель Московской области. В Рыбновском районе он, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с мотоциклом Honda.

Напомним, трагедия произошла 13 апреля в 20.10 на самой границе региона. 31-летний мотоциклист, тоже житель Подмосковья, от полученных травм скончался на месте ДТП.

В двух других ДТП за минувшие сутки пострадали два человека. Автоинспекторы выявили еще 4 факта пьяного вождения.

Водитель Volkswagen был пьян. Фото: УМВД по Рязанской области.

Водитель Volkswagen был пьян. Фото: УМВД по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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