Танцевальный фестиваль «Черный кот» в Рязани перенесли
Танцевальный фестиваль «Черный кот» в Рязани, который был запланирован на 22-24 апреля, переносится. Об этом продюсер фестиваля Игорь Крысанов объявил, записав видеообращение. Новые даты пока неизвестны – все будет зависеть о ситуации с коронавирусом.
- В любом случае «Черного кота» мы обязательно будем делать, потому что с 1988 года мы ни разу его не отменяли даже в самые тяжелые времена, - пообещал Крысанов.
Пока организаторы рассчитывают провести мероприятие в сентябре-октябре. Крысанов пожелал танцорам, чтобы они сохранили желание и запал поучаствовать в конкурсной программе.
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ИСТОЧНИК KP.RU