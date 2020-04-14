2020-04-14T09:34:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, ситуация на 14 апреля 08.30: под наблюдением 778 человек

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области: подтвержденных и условно подтвержденных случаев заражения остается в сумме 128
Яков РЫКОВ
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Последние новости по коронавирусу в Рязани, ситуация на 14 апреля 08.30: под наблюдением 778 человек.Последние новости по коронавирусу в Рязани, ситуация на 14 апреля 08.30: под наблюдением 778 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Согласно последним новостям опергруппы по борьбе с коронавирусом, к 14 апреля 08:30 в Рязани и области по-прежнему 89 зараженных вирусом людей, и анализы 39 человек находятся на подтверждении в Москве. Всего в Рязанской области провели более 5300 лабораторных исследований.

В целом на 14 апреля 08:30 поступила информация о 2675 гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением находятся 778 человек. Прошли обследование 1897 граждан. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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