Коронавирус в Рязани, ситуация на 14 апреля 08.30: под наблюдением 778 человек
Согласно последним новостям опергруппы по борьбе с коронавирусом, к 14 апреля 08:30 в Рязани и области по-прежнему 89 зараженных вирусом людей, и анализы 39 человек находятся на подтверждении в Москве. Всего в Рязанской области провели более 5300 лабораторных исследований.
В целом на 14 апреля 08:30 поступила информация о 2675 гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.
Под медицинским наблюдением находятся 778 человек. Прошли обследование 1897 граждан. Все они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU