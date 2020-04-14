Мотоциклист из Подмосковья погиб на М5 в Рязанской области

14 Апр 2020 2020-04-14T10:59:02+03:00

Автомобиль Volkswagen, с которым произошло столкновение, тоже зарегистрирован в соседнем регионе

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На М5 «Урал» в Рязанской области разбился насмерть водитель мотоцикла Honda. Жертвой ДТП стал житель Подмосковья 1989 года рождения. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Трагедия произошла в 20.10 на 160 километре федеральной трассы в Рыбновском районе. Столкновение с мотоциклом совершил 43-летний водитель Volkswagen Caravelle, который также зарегистрирован в Московской области.

В результате ехавший на Honda мужчина от полученных скончался на месте аварии. Полиция проводит проверку.

Позже выяснилось, что водитель Volkswagen был пьян.

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ИСТОЧНИК KP.RU