Мотоциклист из Подмосковья погиб на М5 в Рязанской области
На М5 «Урал» в Рязанской области разбился насмерть водитель мотоцикла Honda. Жертвой ДТП стал житель Подмосковья 1989 года рождения. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Трагедия произошла в 20.10 на 160 километре федеральной трассы в Рыбновском районе. Столкновение с мотоциклом совершил 43-летний водитель Volkswagen Caravelle, который также зарегистрирован в Московской области.
В результате ехавший на Honda мужчина от полученных скончался на месте аварии. Полиция проводит проверку.
Позже выяснилось, что водитель Volkswagen был пьян.
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ИСТОЧНИК KP.RU