В Рязанской области 14 апреля ожидают сильный ветер

14 Апр 2020 2020-04-14T09:00:52+03:00

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В ближайшие часы на территории Рязанской области и в областном центре ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 13-18 метров/секунду. Штормовая погода сохранится до конца суток 14 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области.

Сотрудники ведомства призывают соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.

Особое внимание в сообщении отводится автовладельцам, которые должны при сильном ветре быть предельно внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU