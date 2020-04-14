2020-04-14T07:18:24+03:00
Недвижимость

Режим самоизоляции: 14 апреля в четырех районах Рязанской области отключат электричество

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков, несмотря на режим самоизоляции
Яков РЫКОВ
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Режим самоизоляции: 14 апреля в четырех районах Рязанской области отключат электричество.Режим самоизоляции: 14 апреля в четырех районах Рязанской области отключат электричество.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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14 апреля в четырех районах Рязанской области, несмотря на всеобщие ограничительные меры из-за коронавируса, отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Кораблинский район:

- поселок Ибердский — с 08:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Агро-Пустынь — с 09:00 до 16:00.

Рыбновский район:

- село Кузьминское — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- поселок Пронск (улица Верхне-Архангельская) — с 09:00 до 17:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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