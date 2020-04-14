Режим самоизоляции: 14 апреля в четырех районах Рязанской области отключат электричество
14 апреля в четырех районах Рязанской области, несмотря на всеобщие ограничительные меры из-за коронавируса, отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Кораблинский район:
- поселок Ибердский — с 08:00 до 17:00.
Рязанский район:
- село Агро-Пустынь — с 09:00 до 16:00.
Рыбновский район:
- село Кузьминское — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- поселок Пронск (улица Верхне-Архангельская) — с 09:00 до 17:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU